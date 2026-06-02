مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يحدد سعر شيكوبانزا.. ولا يمانع في رحيله لحل الأزمة المالية

كتب : رمضان حسن

01:25 م 02/06/2026 تعديل في 05:30 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 7 صورة
    رقص شيكو بانزا (2)
  • عرض 7 صورة
    حزن شيكو بانزا (2)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (7)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا يطالب بركلة جزاء (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتح نادي الزمالك، الباب أمام رحيل الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطط حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيش فيها النادي.

وتلقي شيكو بانزا في الأيام الماضية عروضا من الإمارات وليبيا لشرائه من القلعة البيضاء إذ لا يمانع اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري المصري.

ويري مسئولو الزمالك أن بيع اللاعب الأنجولي سيساهم في حل جزء من أزمة الغرامات المالية المفروضة علي النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع نادي الزمالك شرطا وحيدا لبيع اللاعب يتمثل في الحصول علي مليون دولار من أي ناد يرغب في التعاقد معه.

ويرتبط شيكو بانزا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة وكان أحد العناصر التي ساهمت بقوة في تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

شروط الركراكي لتدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي اخبار الاهلي شيكو بانزا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
أخبار مصر

بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
اقتصاد

البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
زووم

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل