مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا

كتب : محمد عبد الهادي

06:04 م 02/06/2026

أحمد نبيل كوكا

لا زال ملف تجديد عقود اللاعبين، هو الملف الأبرز في الوقت لحالي داخل جدران النادي الأهلي، في ظل اقتراب انتهاء عقد أكثر من لاعب مع نهاية الموسم المنقضي.

ومن أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، اللاعب أحمد نبيل كوكا، الذي عقد أكثر من جلسة مع مسؤلين النادي دون توصل لاتفاق حتى الآن.

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لكوكا

أكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن الأهلي قام في الساعات الماضية، بتقديم عرض جديد للاعبه أحمد كوكا من أجل التجديد للنادي.

مشيرًا أن عرض النادي الأهلي الجديد شهد رفع المقابل المادي المعروض من 16 مليون في الموسم إلي 18، بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالبطولات.

وأوضح المصدر، أن عرض الأهلي هو الأخير لكوكا، واللاعب طلب مهلة للرد على النادي سواء بالموافقة أو الرفض.

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
