جدد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارته لمشجع النادي عبد الله عربي من أجل الاطمئنان على تطورات حالته الصحية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامجه العلاجي، منذ أن تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث الخطيب مع الفريق الطبي المعالج بخصوص الإيجابيات التي طرأت على الحالة الصحية لمشجع الأهلي، والخطوات العلاجية المقبلة. وأكد لعائلة مشجع الأهلي على استمرار دعم النادي، وتوفير كل ما يلزم حتى يتماثل للشفاء.

وثمن رئيس النادي الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي المشرف على العلاج، كذلك الرعاية الطبية والاهتمام الذي يلقاه مشجع الأهلي منذ وقوع الحادث.

اقرأ أيضا :

مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي