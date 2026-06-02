مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

الخطيب يطمئن على تطورات الحالة الصحية لمشجع الأهلي

كتب : رمضان حسن

03:04 م 02/06/2026

الخطيب مع اسرة مشجع الأهلي

جدد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارته لمشجع النادي عبد الله عربي من أجل الاطمئنان على تطورات حالته الصحية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامجه العلاجي، منذ أن تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث الخطيب مع الفريق الطبي المعالج بخصوص الإيجابيات التي طرأت على الحالة الصحية لمشجع الأهلي، والخطوات العلاجية المقبلة. وأكد لعائلة مشجع الأهلي على استمرار دعم النادي، وتوفير كل ما يلزم حتى يتماثل للشفاء.

وثمن رئيس النادي الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي المشرف على العلاج، كذلك الرعاية الطبية والاهتمام الذي يلقاه مشجع الأهلي منذ وقوع الحادث.

مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي

أحدث الموضوعات

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي
نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الحمير المميزة إلى 40 ألف جنيه حسب المواصفات
بعد تحقيق أسد 67 مليون جنيه.. إيرادات أفلام محمد رمضان في السينما المصرية
