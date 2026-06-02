هيئة الدواء تحسم جدل إصدار إجراءات جديدة لصادرات المستحضرات الدوائية

كتب : أحمد جمعة

06:04 م 02/06/2026

هيئة الدواء المصرية

نفت هيئة الدواء المصرية، ما تردد بشأن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه "لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة".

وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة.

وقالت إن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائماً ضمن إجراءات معلنة رسميًا.

هيئة الدواء صادرات الأدوية

