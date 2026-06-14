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خماسي دفاعي.. كيف يفكر حسام حسن لمواجهة بلجيكا في مونديال 2026؟

كتب : رمضان حسن

10:16 ص 14/06/2026 تعديل في 10:43 ص

منتخب مصر

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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026 وهي المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء غد الاثنين علي ملعب مدينة سياتل.

وخاض منتخب مصر تدريبه أمس في ملعب جامعة جونزاجا بسبوكين الأمريكية ثم توجه إلي مدينة سياتل، استعداداً لخوض المران الأخير لمواجهة بلجيكا، وبدأ المران بكلمات تحفيزية من حسام حسن للاعبين والحديث عن أهمية ضربة البداية أمام بلجيكا، مشدداً على أن المنتخب يضم لاعبين كباراً وأصحاب خبرة، خاضوا أكثر من ودية قوية، خلال المعسكرات الأخيرة، مثل إسبانيا وروسيا والسعودية والبرازيل.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوا مجلس الإدارة.

5 مدافعين في تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا

ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر المنتخب المصري في أمريكا فإن المدير الفني حسام حسن ينوي الدفع بـ5 لاعبين في خط الدفاع وذلك بهدف غلق المساحات تمامًا في العمق أمام المنتخب البلجيكي ومنح الأطراف حرية أكبر في التحولات المرتدة.

ومن المنتظر أن يضم التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ضد بلجيكا كل من :

في حراسة المرمي : مصطفي شوبير

خط الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد عبد المنعم-محمد هاني-أحمد فتوح

خط الوسط:مروان عطية- مهند لاشين-تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش-عمر صلاح

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منتخب مصر بلجيكا موعد مباراة مصر وبلجيكا مصر وبلجيكا

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