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يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرازيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2026

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026:

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي - عز الدين أوناحي – أيوب بوعدي

خط الهجوم: بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري.

تشكيل البرازيل لمواجهة المغرب:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جابرييل - روجر إيبانيز - ماركينيوس – دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو.

أبرز أحداث مباراة المغرب والبرازيل:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع من منتخب المغرب بعد تسديدة من العيناوي ولكنها تصطدم بدفاعات البرازيل

الدقيقة 9: ضغط مغربي متواصل لتسجيل الأول في مرمى البرازيل

الدقيقة 15: محاولات مغربية مستمرة لتسجيل الهدف الأول للمغرب

الدقيقة 20: إسماعيلي صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى البرازيل

الدقيقة 26: تسديدة من أشرف حكيمي تمر بجوار مرمى البرازيل

الدقيقة 31: فينيسيوس يسجل التعادل للبرازيل في مرمى المغرب

الدقيقة 36: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي المغرب

الدقيقة 40: محاولات مغربية لاستعادة التقدم

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: فرصة الهدف الثاني تضيع من البرازيل

الدقيقة 4+45:

نهاية الشوط الأول