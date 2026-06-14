لحظة بلحظة.. البرازيل 1 -1 المغرب.. نهاية الشوط الأول
كتب : يوسف محمد
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يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرازيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2026
تشكيل منتخب المغرب لمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026:
حارس المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي
خط الوسط: نائل العيناوي - عز الدين أوناحي – أيوب بوعدي
خط الهجوم: بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري.
تشكيل البرازيل لمواجهة المغرب:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جابرييل - روجر إيبانيز - ماركينيوس – دوجلاس سانتوس.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو.
أبرز أحداث مباراة المغرب والبرازيل:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع من منتخب المغرب بعد تسديدة من العيناوي ولكنها تصطدم بدفاعات البرازيل
الدقيقة 9: ضغط مغربي متواصل لتسجيل الأول في مرمى البرازيل
الدقيقة 15: محاولات مغربية مستمرة لتسجيل الهدف الأول للمغرب
الدقيقة 20: إسماعيلي صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى البرازيل
الدقيقة 26: تسديدة من أشرف حكيمي تمر بجوار مرمى البرازيل
الدقيقة 31: فينيسيوس يسجل التعادل للبرازيل في مرمى المغرب
الدقيقة 36: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي المغرب
الدقيقة 40: محاولات مغربية لاستعادة التقدم
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 1+45: فرصة الهدف الثاني تضيع من البرازيل
الدقيقة 4+45:
نهاية الشوط الأول