مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي موعد اعتزال شريف إكرامي

كتب : رمضان حسن

07:54 م 09/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    زوجة شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي والمحامي أشرف عبدالعزيز
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي يصل المحكمة
  • عرض 17 صورة
    أحمد وشريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي وابنه
  • عرض 17 صورة
    63047-شريف-اكرامى-مع-نجله-ياسين
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي ونجل رمضان صبحي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي من مباراة الأهلي والترجي 2012
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 17 صورة
    شريف إكرامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز موعد اعتزال حارس مرمى الفريق شريف إكرامي

موعد اعتزال شريف إكرامي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، قرر إكرامي الاعتزال نهاية الموسم الحالي وأخطر إدارة بيراميدز بقراره.

وأوضح المصدر، أن اللاعب يحصل حاليا على دورات في علم الإدارة الرياضية تمهيدًا لتولي منصب إداري بالنادي في الموسم المقبل 2026-2027.

إكرامي مرشح لتولي منصب إداري في بيراميدز

وأشار المصدر إلى أن شريف إكرامي قد يتولى منصب المدير الرياضي بالنادي بدلًا من هاني سعيد الذي رغب في إنهاء العلاقة مع الفريق في بداية الموسم الحالي، لكن ممدوح عيد المدير رئيس النادي، تمسك بوجوده.

أرقام شريف إكرامي

وانتقل إكرامي إلى الأهلي من الجونة في يناير 2010، ثم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر عام 2020.

وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والدوري المصري 6 مرات، والكونفدرالية الإفريقية مرة، وكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقية 3 مرات، وكأس هولندا مرة، وذلك في رحلته مع الأهلي وبيراميدزو فينورد الهولندي

اقرأ أيضًا:

تعليمات فنية أخيرة من معتمد جمال قبل مواجهة اتحاد العاصمة

"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اعتزال شريف إكرامي بيراميدز هاني سعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)
رياضة عربية وعالمية

"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)
هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار مصر

هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر
أخبار مصر

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر

ابنة رشوان توفيق تكشف سبب غيابه عن عزاء هاني شاكر
زووم

ابنة رشوان توفيق تكشف سبب غيابه عن عزاء هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور
منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟
مصر تدعم إجراءات البحرين الأمنية: أمن الخليج جزء من أمننا
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0 -0 برينتفورد.. بداية المباراة