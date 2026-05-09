كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز موعد اعتزال حارس مرمى الفريق شريف إكرامي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، قرر إكرامي الاعتزال نهاية الموسم الحالي وأخطر إدارة بيراميدز بقراره.

وأوضح المصدر، أن اللاعب يحصل حاليا على دورات في علم الإدارة الرياضية تمهيدًا لتولي منصب إداري بالنادي في الموسم المقبل 2026-2027.

إكرامي مرشح لتولي منصب إداري في بيراميدز

وأشار المصدر إلى أن شريف إكرامي قد يتولى منصب المدير الرياضي بالنادي بدلًا من هاني سعيد الذي رغب في إنهاء العلاقة مع الفريق في بداية الموسم الحالي، لكن ممدوح عيد المدير رئيس النادي، تمسك بوجوده.

أرقام شريف إكرامي

وانتقل إكرامي إلى الأهلي من الجونة في يناير 2010، ثم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر عام 2020.

وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والدوري المصري 6 مرات، والكونفدرالية الإفريقية مرة، وكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقية 3 مرات، وكأس هولندا مرة، وذلك في رحلته مع الأهلي وبيراميدزو فينورد الهولندي

