أعلنت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن حملها وانتظار مولودها الأول، بعد نشرها صورة جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".



وعرضت أحدى المجالات الشهيرة جلسة تصوير مميزة لـ هشام وليلى احتفالًا بحملها الأول، في انتظار فرد جديد ينضم إلى العائلة الصغيرة.



ماذا قالت ليلى زاهر عن حملها الأول؟



وشاركت ليلى عبر حسابها مقتطفات من حديثها مع المجلة، وقالت فيها: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تاخذ معنى جديد، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي".



وأضافت: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءا مختلفا داخلي".



وقال هشام: "كانت أكبر سعادة وخبرا غير كل شيء في داخلي أريد أن أكون أبا قريبا حنونا وداعمًا"، "مضيفا: "ليلى في هذه المرحلة أجمل أقوى وأكثر هدوءا نحن لا نعيش قصة حب فقط نحن نبين عائلة".



ليلى زاهر تحصل على جائزة ذا بيست



يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر احتفلت لمشاركتها في حفل جوائز "The Best"، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة.

ونشرت ليلى الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل هند، شكرا لكل فريق العمل والطاقم والممثلين، ليرد عليها علق هشام جمال وكتب: "ألف مبروك لأجمل بنوته على وجه الأرض".