سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

05:39 م 09/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 9-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4673 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6008 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 7010 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8011 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249142 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

