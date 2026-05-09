أفادت وكالة رويترز أن بريطانيا ستنشر سفينتها الحربية"دراجون"، في منطقة الشرق الأوسط، في إطار استعدادات لمهمة دولية محتملة تهدف إلى حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بمجرد توافر الظروف المناسبة.

وكانت المدمرة دراجون، وهي من طراز الدفاع الجوي، قد أُرسلت سابقاً إلى شرق البحر المتوسط في مارس، عقب اندلاع الحرب مع إيران، للمساهمة في حماية منطقة قبرص.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد تحرك مماثل من فرنسا، التي أرسلت مجموعة حاملة طائرات إلى جنوب البحر الأحمر، في إطار تنسيق دفاعي بين البلدين لتأمين خطوط الملاحة الحيوية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن نشر المدمرة يأتي ضمن "تخطيط احترازي" يهدف إلى ضمان جاهزية المملكة المتحدة ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا، لتأمين المضيق عند توفر الظروف الملائمة.

وأشار المتحدث إلى أن قدرة البحرية الملكية البريطانية على المشاركة في أي مهمة حماية تبقى محدودة حالياً، نتيجة تقلص حجم الأسطول مقارنة بالماضي، بعد سحب عدد من السفن من الخدمة قبل توفير بدائل لها.