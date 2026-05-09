الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

مسئول سابق في زد يهاجم اتحاد الكرة بسبب حكم نهائي الكأس

كتب : رمضان حسن

03:52 م 09/05/2026

الحكم الدولي محمود معروف

انتقد عمر عبد الله محلل الأداء السابق بنادي زد إف سي قرار اتحاد الكرة بتعيين محمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدًا الأحد.

وكتب عمر عبد الله عبر حسابه الشخصي علي "فيس بوك" قائلا : أنا سبت النادي خلاص ومكنتش بعرف اتكلم احتراما للمكان اللي أنا فيه بس أنا بقى بتكلم بصفتي الإعلامية ..اللي بيحصل ده عبث ولو متعمد مش هيبقى كده بصراحة يا أخي حتى شيل من على نفسك وجع الدماغ "

وواصل عمر عبد الله حديثه: يعني ايه حكم طرد مدير فني وكتب فيه تقرير أتوقف بسببه 3 ماتشات وتغاضى عن طرد لاعب في كورتين من أوضح ما يكون ..يروح الحكم ده ييجي لنفس المدرب في نهائى بطولة" لا " وأمام نفس المنافس لإن كل اللي حصل ده كان في ماتش زد وبيراميدز في الدور الأول".

واستفسر عبد الله : إزاي يا جماعة بجد ؟ يعني اللي بيفكر ويقرر بيتعمد يعمل لنفسه مشاكل ".

زد محمد معروف بيراميدز

