أثار مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل بعد نشره رسالة غامضة على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على منصة "إكس" و"إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل"، دون توضيح سبب هذه العبارة.

وخلال مشواره الكروي، لعب زكريا لعدة أندية أبرزها الأهلي والزمالك، إلى جانب خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، فضلاً عن تمثيل منتخب مصر الأول.

وخاض بقميص الأحمر 148 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 41 هدفاً وقدم 21 تمريرة حاسمة، بينما شارك مع الزمالك في 55 مباراة أحرز خلالها 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.

كما لعب مع إنبي في 18 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وشارك مع الإنتاج الحربي في 40 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، بالإضافة إلى تجربته مع أهلي جدة السعودي، إذ خاض 17 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

والجدير بالذكر أن زكريا ابتعد عن كرة القدم بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في عام 2019، إثر إصابته بمرض نادر في الأعصاب.

