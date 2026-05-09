توافد عدد كبير من جماهير اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب "5 جويلية"، لدعم الفريق في مواجهة الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واحتشد عدد كبير من جماهير الفريق الجزائري، أمام ملعب "5 جويلية"، منتظرين فتح بوابات الاستاد للدخول إلى المدرجات ودعم لاعبي الفريق في المباراة المرتقبة.

موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، يوم 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف نهائي البطولة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

