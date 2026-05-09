الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

"موقف بيزيرا".. تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

09:00 م 09/05/2026 تعديل في 09:02 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا اليوم على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "5 جويلية"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الزمالك غياب النجم البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يتواجد على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة اليوم.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك واتحاد العاصمة

ملخص شوط الزمالك واتحاد العاصمة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية
"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. والعظمى تصل لـ42 درجة مئوية
