ملخص شوط الزمالك واتحاد العاصمة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا اليوم على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "5 جويلية"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الزمالك غياب النجم البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يتواجد على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة اليوم.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

