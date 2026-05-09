أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم

ألقت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على المستوى الذي ظهر به اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، صاحب الـ18 عاما.

ظهور مميز لحمزة عبد الكريم مع برشلونة

ساهم حمزة عبد الكريم في تتويج شباب برشلونة بلقب الدوري في الجولة الأخيرة، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الفوز الكاسح بنتيجة 9-0 على مونتيكارلو.

إشادة عالمية بحمزة عبد الكريم

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن حمزة عبد الكريم يعتبر من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجة، فهو لاعب مختلفا في بيئة لا ماسيا، فهو مهاجم منطقة تقليدي، وتبدأ خطورته وتنتهي غالبا عند اللمسة الأخيرة والتسديد داخل الصندوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم عانى خلال الأشهر الماضية، بسبب تأخر وصوله ووجود مشاكل إدارية منعت من ظهوره مع الفريق، لكن بدايته كانت واعدة وسجل في ظهوره الأول.

وذكرت الصحيفة، أن حمزة لم يحصل على حضور حقيقي مع الفريق الثاني "الرديف"، لكنه وجد فرصته مع فريق الشباب، فلم يحتاج سوى أكثر قليلا من ربع ساعة لتسجيل هاتريك.

