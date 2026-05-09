مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم

كتب : هند عواد

04:29 م 09/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (8)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (7)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (10)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (9)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على المستوى الذي ظهر به اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، صاحب الـ18 عاما.

ظهور مميز لحمزة عبد الكريم مع برشلونة

ساهم حمزة عبد الكريم في تتويج شباب برشلونة بلقب الدوري في الجولة الأخيرة، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الفوز الكاسح بنتيجة 9-0 على مونتيكارلو.

إشادة عالمية بحمزة عبد الكريم

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن حمزة عبد الكريم يعتبر من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجة، فهو لاعب مختلفا في بيئة لا ماسيا، فهو مهاجم منطقة تقليدي، وتبدأ خطورته وتنتهي غالبا عند اللمسة الأخيرة والتسديد داخل الصندوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم عانى خلال الأشهر الماضية، بسبب تأخر وصوله ووجود مشاكل إدارية منعت من ظهوره مع الفريق، لكن بدايته كانت واعدة وسجل في ظهوره الأول.

وذكرت الصحيفة، أن حمزة لم يحصل على حضور حقيقي مع الفريق الثاني "الرديف"، لكنه وجد فرصته مع فريق الشباب، فلم يحتاج سوى أكثر قليلا من ربع ساعة لتسجيل هاتريك.

اقرأ أيضًا:

إيران تضع 10 شروط للمشاركة في كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
أخبار مصر

موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جمع التبرعات
أخبار المحافظات

تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جمع التبرعات
حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
أخبار مصر

نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
أخبار المحافظات

بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة