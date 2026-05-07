الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري

كتب : محمد خيري

12:30 م 07/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي يحمل درع الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري الجديد
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    درع الدوري المصري الجديد
  • عرض 10 صورة
    لحظة كسر درع الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    خلع قاعدة درع الدوري المصري

اقتربت منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026 من خط النهاية، مع ترقب كبير للجولة الختامية التي ستُقام يوم 20 مايو الجاري، في توقيت موحد لحسم اللقب.

وتشهد الجولة الأخيرة ثلاث مواجهات حاسمة؛ حيث يلتقي نادي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة، بينما يواجه بيراميدز فريق سموحة على استاد الدفاع الجوي، في حين يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز بـ51 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة، ما يجعل حسم اللقب مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.

سيناريو تسليم درع الدوري

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن رابطة الأندية قررت استمرار سياسة تسليم درع الدوري داخل الملعب، كما حدث في الموسم السابق، في ظل اشتداد المنافسة بين أكثر من فريق على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وسيتم نقل درع البطولة في سيارة مخصصة تكون متواجدة في نقطة تمركز قريبة من الملاعب الثلاثة (القاهرة، الدفاع الجوي، برج العرب)، بحيث تكون قادرة على التحرك سريعًا إلى الملعب الذي يُحسم فيه اللقب فور انتهاء المباريات، رغم ابتعاد المسافات بين القاهرة وبرج العرب وتصل إلى حوالي 200 كيلو.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسليم الدرع فور انتهاء الجولة الختامية مباشرة للفريق المتوج، أياً كان الملعب الذي يشهد حسم البطولة، في أجواء احتفالية داخل أرضية الملعب.

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز رابطة الأندية

