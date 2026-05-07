حسام البدري يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور الأهلي.. ما السبب؟

كتب : وائل توفيق

11:32 م 07/05/2026 تعديل في 11:35 م
    حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
    حسام البدري
    حسام البدري
    حسام البدري
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
    المدرب حسام البدري
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (6)
    حسام البدري من جنازة إيهاب جلال (2)
    حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي
    محمد صلاح وحسام البدري

وجه حسام البدري المدير الفني الحالي لأهلي طرابس، رسالة مؤثرة إلى جمهور النادي الأهلي وذلك عبر البرنامج التلفزيوني "يا مساء الأنور" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر2.

ماذا قال حسام البدري في رسالته المؤثرة إلى جمهور الأهلي؟

وبدأ المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، رسالته إلى جمهور النادي الأهلي: "أوجه لكم اليوم كلمة من قلب ابن من أبناء النادي الأهلي".

ولفت في رسالته إلى أنه انضم إلى صفوف القلعة الحمراء وعمره 10 سنوات، وتولى مسؤولية تدريب قطاع الناشئين ثم عمل مساعدًا للمدير الفني السابق مانويل جوزيه عام2002، قبل تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

وأوضح أنه حقق 32 بطولة في القلعة الحمراء، معبرًا عن اعتزازه بأنه أكثر المدربين تحقيقا للبطولات في مختلف المناصب.

وشدد البدري في رسالته على أنه لم يتخذ موقفا ضد النادي أو جماهيره، مشيرًا إلى أنه اعتذر عن تدريب المصري البورسعيدي من أجل شهداء الأهلي، بالإضافة إلى رفضه تولى المسؤولية الفنية لنادي الزمالك.

وبخصوص عمله في نادي بيراميدز، بين بأنه وافق على العمل هناك بعدما رحل عن القلعة الحمراء ولم يكن في حسبانه أي معاداة بل عندما أحس بغضب جمهور الأهلي ورفضه للمنصب، رحل فورًا.

سبب رسالة حسام البدري


وفضل البدري توجيه هذه الرسالة إلى جمهور الأهلي بعدما أقدم عدد منهم إلى انتقاده في مدرجات مباراة الأهلي ضد إنبي التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر 3-0.

هل يتولى البدري تدريب النادي الأهلي؟

وأكد مصدر لموقع مصراوي، أن الخطيب يميل إلى اختيار البدري خلفا للمدير الفني الحالي، ييس توروب، وفي المقابل، يرفض ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، المقترح، ويميلون إلى اختيار مدير فني أجنبي.

