الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

07:08 م 09/05/2026
    لاعبي مان سيتي (1)
    مان سيتي (1)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (14)
    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالهدف الثاني
    هالاند لاعب مان سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق السيتي.

تشكيل مان سيتي لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ناثان أكي - مارك جيهي - أوريلي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - أنطوان سيمينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - ريان شرقي - جيرمي دوكو

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، على مقاعد الفريق في مباراة اليوم، بعدما قرر الإسباني بيب جوارديولا عدم الاستعانة به منذ بداية اللقاء.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل حاليا فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة جمعهم من 34 مباراة بالمسابقة.

ويأتي فريق برينتفورد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة.

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر
"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0 -0 برينتفورد.. بداية المباراة