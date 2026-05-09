أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق السيتي.

تشكيل مان سيتي لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ناثان أكي - مارك جيهي - أوريلي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - أنطوان سيمينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - ريان شرقي - جيرمي دوكو

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، على مقاعد الفريق في مباراة اليوم، بعدما قرر الإسباني بيب جوارديولا عدم الاستعانة به منذ بداية اللقاء.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل حاليا فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة جمعهم من 34 مباراة بالمسابقة.

ويأتي فريق برينتفورد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة.

