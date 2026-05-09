الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

مصدر في الجهاز الفني بالأهلي يكشف سبب سفر توروب المفاجيء إلى الدنمارك

كتب : رمضان حسن

09:05 م 09/05/2026
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    ياس توروب وكامويش (1)
    ييس توروب مدرب الأهلي
    حسين الشحات وياس توروب
    ياس توروب مدرب الأهلي
    توروب وزوجته
    توروب مع زوجته
    توروب
    مؤتمر توروب والشناوي
    توروب
    ياس توروب (1)
    ياس توروب (2)
    ياس توروب (3) (1)

كشف مصدر بالجهاز الفني بالنادي الأهلي سبب سفر المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى بلاده بشكل مفاجئ.

ما سبب سفر ييس توروب إلى الدنمارك؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن توروب سافر إلى الدنمارك لحضور مراسم جنازة والد زوجته وسيعود إلى القاهرة الاثنين أو الثلاثاء، لاستئناف التدريبات والاستعداد لمباراة الأهلي والمصري في الدوري.

هل سيستمر توروب في قيادة الأهلي الموسم المقبل؟

وكشف مصدر في تصريحات سابقة لمصراوي، أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم استمرار الدنماركي على رأس القيادة الفنية للفريق وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأوضح أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل، وانهاء الأمور التعاقدية مع توروب.

وتداولت تقارير بخصوص نية الأهلي في التعاقد مع حسام البدري، لكن تم صرف النظر عن ذلك خاصة بعد انتقادات الجماهير للبدري في مدرجات مباراة الفريق ضد إنبي، بالدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الأحمر 3-0.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي والمصري في مباراة بالدوري المصري، 20 مايو المقبل.

"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. والعظمى تصل لـ42 درجة مئوية
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 اتحاد العاصمة.. كأس الكونفدرالية
الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور