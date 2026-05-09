كشف مصدر بالجهاز الفني بالنادي الأهلي سبب سفر المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى بلاده بشكل مفاجئ.

ما سبب سفر ييس توروب إلى الدنمارك؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن توروب سافر إلى الدنمارك لحضور مراسم جنازة والد زوجته وسيعود إلى القاهرة الاثنين أو الثلاثاء، لاستئناف التدريبات والاستعداد لمباراة الأهلي والمصري في الدوري.

هل سيستمر توروب في قيادة الأهلي الموسم المقبل؟

وكشف مصدر في تصريحات سابقة لمصراوي، أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم استمرار الدنماركي على رأس القيادة الفنية للفريق وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأوضح أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل، وانهاء الأمور التعاقدية مع توروب.

وتداولت تقارير بخصوص نية الأهلي في التعاقد مع حسام البدري، لكن تم صرف النظر عن ذلك خاصة بعد انتقادات الجماهير للبدري في مدرجات مباراة الفريق ضد إنبي، بالدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الأحمر 3-0.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي والمصري في مباراة بالدوري المصري، 20 مايو المقبل.

