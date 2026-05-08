ما الذي يحدث بحق الجحيم؟.. ترامب يعلق على ملفات الأجسام الطائرة والفضائية

كتب : وكالات

09:26 م 08/05/2026 تعديل في 09:31 م

دونالد ترامب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق الدفعة الأولى من ملفات الحكومة المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة غير المعروفة والظواهر الجوية غير المحددة للجمهور.

وقال ترامب في منشور على منصة "سوشيال تروث" اليوم الجمعة، إنه في إطار السعي للشفافية الكاملة والمطلقة، كان شرفًا لي توجيه إدارتي لتحديد وتقديم الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة الفضائية، والظواهر الجوية غير المحددة، والأجسام الطائرة غير المعروفة.

وأضاف ترامب: "أن الإدارات السابقة فشلت في تحقيق الشفافية في هذا الموضوع".
وتابع ترامب: "مع هذه الوثائق ومقاطع الفيديو الجديدة، يمكن للشعب أن يقرر بنفسه: بأنفسهم: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ استمتعوا!".

