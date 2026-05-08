يعود الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز علي ملعب برج العرب.

مباريات جولة الحسم في الدوري المصري الممتاز

ويلعب الأهلي ضد المصري، فيما يواجه سيراميكا نظيره فريق الزمالك، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة وذلك في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الحسم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

اشتعال المنافسة علي الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة خلف نادي بيراميدز الذي يملك 50 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 53 نقطة ويحتاج فقط إلي التعادل مع سيراميكا من أجل التتويج باللقب المحلي.

