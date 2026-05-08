مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

جميع المباريات

الأهلي يحدد موعد العودة للتتش والاستعداد للمصري في الدوري المصري

كتب : رمضان حسن

07:15 م 08/05/2026 تعديل في 08:48 م
يعود الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز علي ملعب برج العرب.

مباريات جولة الحسم في الدوري المصري الممتاز

ويلعب الأهلي ضد المصري، فيما يواجه سيراميكا نظيره فريق الزمالك، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة وذلك في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الحسم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

اشتعال المنافسة علي الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة خلف نادي بيراميدز الذي يملك 50 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 53 نقطة ويحتاج فقط إلي التعادل مع سيراميكا من أجل التتويج باللقب المحلي.

