بوتين: هجوم روستوف كاد يتسبب في كارثة جوية محققة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأوكراني الذي استهدف مقاطعة روستوف جنوب روسيا بأنه "فعل إرهابي آخر لا لبس فيه" وكاد سيتسبب في كارثة جوية محققة، مشيدا في الوقت نفسه باحترافية مراقبو الحركة الجوية الروس.

وناقش بوتين الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وقال: "سيناقش اليوم عدة قضايا، أولها وأهمها الأحداث التي وقعت فجر اليوم. لقد ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر، وهو الهجوم على مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للنقل في مدينة روستوف على نهر الدون، كانت "بإمكانها التأثير على سلامة الطيران المدني"، ملمحا إلى أن الهجمات كانت قريبة من التسبب في كارثة جوية محققة.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت هجوما موسعا بطائرات بدون طيار على مقاطعة روستوف وأجزاء أخرى من جنوب روسيا. وقال يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 29 طائرة مسيرة فوق المنطقة، لكن إحداها تمكنت من إصابة هدفها.

مقتل شخص وإصابة آخرين

وفقا للتقارير المحلية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. كما تسبب الهجوم في أضرار لسفينة تجارية في بحر آزوف كانت ترفع علما أجنبيا، وفي مبانٍ سكنية ومرافق تجارية في تاغانروغ وروستوف على نهر الدون.

وذكرت مصادر أن الهجوم استهدف بشكل أساسي منشآت حيوية مثل مصافي النفط ومخازن الأسلحة في منطقة تاغانروغ، مما أسفر عن حريق هائل في مستودعات المواد البترولية.

هدنة بين روسيا وأوكرانيا

يُذكر أن روسيا كانت قد أعلنت هدنة من جانب واحد في 4 مايو، بهدف السماح بإحياء ذكرى الحرب الوطنية العظمى. وكانت موسكو قد أعلنت أن الهدنة سارية حتى 11 مايو، وطلبت من أوكرانيا الالتزام بها. غير أن الهجوم على روستوف يُعتبر خرقا واضحا لهذه الهدنة من قبل كييف.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءًا من السبت. وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة: "إنه يسرني أن أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام (9 و10 و11 مايو) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب عيد النصر".