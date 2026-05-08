الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

"يتفوق على الأبيض".. تاريخ مواجهات اتحاد العاصمة أمام الأندية المصرية

كتب : يوسف محمد

08:07 م 08/05/2026
    اتحاد العاصمة الجزائري
    فريق اتحاد العاصمة الجزائري (1)
    فريق اتحاد العاصمة
    لاعبي اتحاد العاصمة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

أرقام اتحاد العاصمة في مواجهاته مع الأندية المصري

وفريق اتحاد العاصمة الجزائري ليس بغريب على الأندية المصرية، حيث سبق له مواجهة العديد من الأندية المصرية من قبل، حيث خاض 10 مواجهات أمام الفرق المصرية من قبل.

وخاض الفريق الجزائري 10 مباريات أمام 4 فرق مصري، وهم: "الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي ومودرن سبورت".

وخلال 10 مواجهات سابقة، خاضها اتحاد العاصمة أمام الأندية المصرية، تمكن فريق اتحاد العاصمة من الفوز في 3 مباريات، حضر التعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

لعب اتحاد العاصمة 3 مباريات أمام الأهلي، حقق خلالهم الفوز في مباراة، تعادل في لقاء وتلقى الهزيمة في مباراة أيضًا، وواجه أيضًا فريق الزمالك في 3 لقاءات، لم يتمكن الأبيض من تحقيق أي فوز خلالهم حيث تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء.

وفي المقابل، يعد المصري البورسعيدي، هو أفضل فريق مصر من ناحية السجل في المواجهات أمام اتحاد العاصمة، حيث خاض أمامه مباراتين حقق الفوز خلالهما، بينهما لم يتمكن مودرن من تحقيق أي فوز حيث تعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في أخرى.

نتيجة مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وتمكن نادي الزمالك من التأهل لهذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
رويترز: رصد تسرب نفطي قرب مركز تصدير جزيرة خرج الإيرانية
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
ماذا تقول أرقام الزمالك في نهائيات كأس الكونفدرالية؟
