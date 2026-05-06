دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"

كتب : محمد خيري

01:14 م 06/05/2026
    فريق بيراميدز (1)
    لاعبي بيراميدز (1)
    نادي بيراميدز (1)
    بيراميدز
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (1)
    بيراميدز
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (4)_4
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (6)_6

شنّ نادي بيراميدز هجومًا حادًا على التحكيم، عقب مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها الحكم محمود بسيوني، معتبرًا أن الأخطاء التحكيمية كلفت الفريق فقدان نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح، مؤكدًا أن هناك ركلة جزاء لم تُحتسب بعد تعرض مصطفى زيكو لعرقلة داخل منطقة الجزاء، رغم مطالبة تقنية الفيديو “الفار” للحكم بمراجعة اللعبة، لكنه رفض العودة إليها.

وأضاف أن الهدف الثاني الذي أُحرز لصالح بيراميدز وتم إلغاؤه بداعي التسلل، أثار علامات استفهام كبيرة، مشيرًا إلى أن خطوط تقنية الفيديو أظهرت صحة الهدف، على حد وصفه، وهو ما اعتبره حرمانًا واضحًا من هدف مشروع.

وتابع هاني سعيد أن الهدف الذي احتُسب لصالح سيراميكا جاء بعد تدخل وصفه بالعنيف على مهند لاشين، دون تدخل من تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، رغم وضوح الحالة – بحسب تصريحاته.

الاعتراض على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا

وانتقد المدير الرياضي لبيراميدز تعيين طاقم تحكيم الفيديو، معتبرًا أنه غير معروف في مباراة وصفها بالحاسمة في سباق الدوري، متسائلًا عن سبب تجاهل مراجعة الحالات المثيرة للجدل في مباريات الفريق الأخيرة.

واختتم تصريحاته بسؤال مباشر: "من يعوض النادي عن فقدان نقاط كانت كفيلة بحسم لقب الدوري؟"، في إشارة إلى ما اعتبره تأثيرًا مباشرًا للأخطاء التحكيمية على مسار المنافسة.

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
مشاجرة داخل مول شهير بالقاهرة.. والداخلية توضح التفاصيل
الكمأة الذهبية.. ما هي ولماذا يبحث عنها الناس في الصحراء؟
10 صور لـ أشهر جميلات برج العذراء
