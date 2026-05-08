الجيش الأمريكي يستهدف ناقلتين نفطيتين إيرانيتين حاولتا كسر الحصار

كتب : وكالات

06:37 م 08/05/2026 تعديل في 06:37 م

مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتي نفط إيرانيتين تحملان العلم الإيراني، هما "سي ستار 3" و"سفدا"، أثناء محاولتهما الالتفاف على الحصار الأمريكي القائم، مما أدى إلى تعطيلهما أثناء اقترابهما من ميناء إيراني في خليج عمان.

وأضاف البيان أن طائرة أمريكية من طراز F/A-18 أقلعت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" قامت بإصابة الناقلتين بقذائف دقيقة استهدفت مداخن السفن لمنعهما من الدخول إلى إيران.

كما تم تعطيل ناقلة أخرى يوم الأربعاء، بعد استهدافها بعدة طلقات من مدفع الطائرة.

ويأتي ذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، قالت القيادة المركزية إنها رد على هجمات إيرانية ضد سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.

ورغم التصعيد، أكدت السلطات الأمريكية أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الهدنة "ما زالت مستمرة" رغم العمليات العسكرية.

القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز ناقلة نفط حرب إيران

