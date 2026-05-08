قبل افتتاحه غدًا.. 12 معلومة عن الحرم الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية (صور)

تستعد جامعة سنجور لافتتاح حرمها الجامعي الجديد في مدينة برج العرب غربي الإسكندرية، غدًا السبت، وذلك بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك في الافتتاح الأمينة العامة للفرنكوفونية وممثلين عن السلك الدبلوماسي للدول الفرنكوفونية، وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.. وإليكم أبرز المعلومات عن جامعة سنجور:

ما هي جامعة سنجور؟

- جامعة سنجور هي منظمة دولية وأحد المشغّلين المباشرين الأربعة لمنظمة الفرنكوفونية، وتعتمد اللغة الفرنسية لغة أساسية للدراسة.

- تحمل اسم المفكر الراحل ليوبولد سيدار سنجور، أحد أبرز رموز الثقافة الإفريقية والفرانكوفونية، والذي كان شاعرًا وأول رئيس للسنغال بعد استقلالها عن فرنسا.

- افُتتحت جامعة سنجور في 4 نوفمبر 1990، بحضور أربعة رؤساء دول هي السنغال والكونغو الديمقراطية وفرنسا، إلى جانب ولي العهد البلجيكي الأمير فيليب.

- أُنشئت الجامعة بموجب قرار صادر عن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في إطار القمة الفرنكوفونية التي أقيمت في داكار سنة 1989.

- تتمثل مهمتها في إعداد كوادر إفريقية، مسؤولة وقادرة على الإبداع والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهايتي.

- تُدار الجامعة حاليًا من قبل المدير التنفيذي، البروفيسور تييري فيرديل، فيما يرأس مجلس إدارتها الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

- تحظى جامعة سنجور بدعم مالي من عدد من الدول والحكومات المانحة، وهي "فرنسا، كندا، الاتحاد الفيدرالي والونيا-بروكسل، سويسرا، كيبيك، وجمهورية ومصر".

- تستقبل طلابًا من مختلف الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى هايتي، ودول أخرى خارج القارة الإفريقية مثل ألمانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكمبوديا، وفرنسا، ولبنان، ورومانيا، وأوكرانيا، وفيتنام.

برامج تعليمية متخصصة

- تقدم جامعة سنجور 9 برامج ماجستير متخصصة في إدارة المشاريع، وهي" التراث الثقافي، المؤسسات الثقافية، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، البيئة، الحوكمة والإدارة العامة، إدارة المشاريع، التغذية الدولية، الصحة العامة الدولية، إدارة المخاطر والأزمات الشاملة".

- يرتكز النموذج التعليمي لجامعة سنجور بكونه نموذجي تعليم نشط يعمل على التأهيل المهني للطالب، إذ يعد هو صميم العملية التعليمية وأحد الأطراف المحركة لمسار التعلّم.

- يُشترط على المتقدمين للدراسة في جامعة سنجور الحصول على شهادة الليسانس كحد أدنى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة.

- تستقبل الجامعة 100 طالبًا حاصلين على منحة في كل دفعة، مع رسوم تسجيل سنوية قدرها ٤٠٠ يورو.

- تعمل جامعة سنجور على دمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل كامل ضمن برامجها وأنشطتها.

توجه نحو البحث والتنمية

- أطلقت جامعة سنجور في عام 2022 مدرسةً دكتورالية متعددة التخصصات، وبدأت في تطوير نشاط بحثي موجه نحو قضايا التنمية الأفريقية، وتضم هذه المدرسة حاليًا 19 طالب دكتوراه، حيث تستعد أول دفعة منهم لمناقشة رسائلهم.

- تضم جامعة سنجور أكثر من 4200 خريج "حوالي 30٪ منهم نساء" ممن أتمّوا دراساتهم الجامعية في الإسكندرية أو في أحد فروعها الأخرى، وهم من 43 دولة حول العالم.

- تُعد جامعة سنجور عضوًا في عدة شبكات دولية، من بينها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.