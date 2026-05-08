أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا السبت 9 مايو 2026، وسط أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على معظم المناطق، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

أوضحت الهيئة، في بيانها، بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا خاصة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت "الأرصاد" أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 31 درجة للعظمى و18 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 27 للعظمى و18 للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 35 درجة للعظمى و19 للصغرى، وتسجل جنوب الصعيد 23 للصغرى و 38 درجة للعظمى.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوقعت نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس في بعض المناطق.

وأشارت "الأرصاد" إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 متر.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة بشكل مستمر حال حدوث أي تغيرات في حالة الطقس.

