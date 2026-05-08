شهدت قرية المحاميد التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، حالة من الحزن الشديد، عقب العثور على جثمان الطفلة المتغيبة تالين عادل عبد الراضي غارقة في ترعة أولاد دهمش، وذلك بعد ساعات طويلة من عمليات البحث المستمرة منذ اختفائها قبل صلاة الجمعة.

مشاركات واسعة في البحث قبل العثور على الجثمان

وكان أهالي قرية المحاميد قد شاركوا في أعمال البحث فور الإبلاغ عن اختفاء الطفلة، وسط حالة من القلق والترقب، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة في واقعة مأساوية خيمت بظلالها على القرية بالكامل.

حالة حزن واسعة بين الأهالي

وسادت حالة من الأسى والحزن بين الأهالي وأسرة الطفلة فور سماع الخبر المفجع، وسط حالة من الصدمة التي عمّت أرجاء القرية، خاصة مع استمرار عمليات البحث لساعات قبل العثور عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، في وقت تواصل فيه الأجهزة المعنية فحص تفاصيل الحادث.