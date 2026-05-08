تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وحي العجمي جهودهم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

كسر مفاجئ بخط مياه

كانت طريق الإسكندرية الساحلي شهد، صباح اليوم الجمعة، حدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام محطة الوقود بمنطقة الدخيلة، ما تسبب في ارتباك مروري.

وتسبب الكسر في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق تشمل " الدخيلة، العجمي مرورًا بكافة المناطق وصولاً إلى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية الساحلي، لفترة قد تستغرق نحو 16 ساعة.

تيسير حركة المرور

وأوضحت المهندسة نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، أنه يجرى كسح تجمع المياه من طريق الإسكندرية مطروح الناتجة عن الكسر، لتيسير حركة المرور حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

الدفع بـ 15 سيارة صرف صحي

ومن جانبه، أوضح المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بـ 15 سيارة وبدالة للمشاركة في أعمال سحب تجمعات المياه.

توفير سيارات مياه

واعتذرت الشركة للمواطنين القاطنين في هذه المناطق عن انقطاع المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المناطق المتضررة.

موعد عودة الخدمة

ووفقًا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من المتوقع أن يبدأ الضخ التدريجي للمياه فور انتهاء أعمال الإصلاح التي قد تستغرق نحو 16 ساعة.