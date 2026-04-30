اتحاد الكرة يكشف موعد جراحة الصليبي للحكم مصطفى الشهدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم مصطفى الشهدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي يوم الاثنين المقبل داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد تأكد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، إلى جانب جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء عقب الانتهاء من الفحوصات والأشعة النهائية التي حسمت طبيعة الإصابة، بما يستلزم التدخل الجراحي تمهيدًا لبدء مرحلة العلاج والتأهيل.

إصابة مصطفى الشهدي في مباراة مودرن والجونة

وكان الشهدي قد تعرض للإصابة خلال إدارته لمباراة مودرن سبورت أمام الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث سقط أرضًا خلال اللقاء ولم يتمكن من استكماله.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للحكم، مشددًا على توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته بشكل مستمر، مع تقديم كل التسهيلات لضمان إجراء الجراحة بنجاح وبدء رحلة التأهيل في أفضل الظروف، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب لاحقًا.