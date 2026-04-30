أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الخاص بمواجهة بيراميدز ضد إنبي والمقرر إقامتهما غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة بيراميدز وإنبي إلى الحكم الدولي أمين عمر ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد عاطف الزنارى كمساعد ثانٍ، فيما يتولى هشام القاضي مهمة الحكم الرابع.



وعلى تقنية الفيديو، يتواجد علاء صبري حكماً للـVAR ويعاونه عمرو الشناوي.



موعد مباراة بيراميدز وإنبي والقناة الناقلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً غد الجمعة الموافق الأول من مايو، على استاد الدفاع الجوي في إطار خامس جولات مرحلة حسم اللقب.



وتنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الفريقين قبل اللقاء

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

