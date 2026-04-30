الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

أمين عمر يقود مواجهة بيراميدز وإنبي بالدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

06:13 م 30/04/2026

بيراميدز وإنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الخاص بمواجهة بيراميدز ضد إنبي والمقرر إقامتهما غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام تعلن طاقم مباراة بيراميدز وإنبي


وأسندت اللجنة إدارة مباراة بيراميدز وإنبي إلى الحكم الدولي أمين عمر ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد عاطف الزنارى كمساعد ثانٍ، فيما يتولى هشام القاضي مهمة الحكم الرابع.


وعلى تقنية الفيديو، يتواجد علاء صبري حكماً للـVAR ويعاونه عمرو الشناوي.


موعد مباراة بيراميدز وإنبي والقناة الناقلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً غد الجمعة الموافق الأول من مايو، على استاد الدفاع الجوي في إطار خامس جولات مرحلة حسم اللقب.


وتنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.


ترتيب الفريقين قبل اللقاء

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة
موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة

الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا
بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا

