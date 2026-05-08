أشاد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وبحسب استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي، الجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وأكد عبد العاطي على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، منوهاً بدعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

العلاقات المصرية الفرنسية

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم متصاعد، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وثمنا النمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في المجالات المختلفة. وفي هذا الصدد.

افتتاح جامعة سنجور

رحب وزير خارجية فرنسا بقرب افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، تجسيداً للشراكة المصرية الفرنسية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

مستجدات الأوضاع في لبنان

وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكدا ادانة مصر للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر بفرنسا

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.