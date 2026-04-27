الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"المسابقات" تُحذر أندية القسم الثاني (ب) من التلاعب وسوء السلوك

كتب- رمضان حسن:

03:48 م 27/04/2026 تعديل في 03:48 م

اتحاد الكرة المصري

حذرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني (ب)، من التلاعب وسوء السلوك، تزامناً مع اقتراب المباريات الحاسمة والمتبقية في صراع الصعود والهبوط لموسم 2025/2026.

ووجهت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، المديريين التنفيذيين للأندية، بضرورة الالتزام التام بنصوص لائحة المسابقات لضمان نزاهة المنافسة وحسن سير المباريات في هذه المرحلة الحرجة من عمر الدوري.

تُحمل النادي مسئولية أي إهمال

وذكّر الاتحاد الأندية بالمادة (100)، التي تُحمل النادي مسئولية أي إهمال أو سوء تصرف يصدر عن لاعبيه أو أجهزته الفنية والإدارية، سواء كانت المباراة على ملعبه أو خارجه.

كما حذرت عبر المادة (101) من أي محاولات لتعمد الإخلال بنتيجة المباريات أو التلاعب بها، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من مسابقات الاتحاد، والحرمان المؤقت أو الأبدي من ممارسة أي نشاط رياضي لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

اتحاد الكرة الدوري الممتاز

