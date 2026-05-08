الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

وزير الشباب والرياضة يطمئن علي بعثة الزمالك بالجزائر

كتب : رمضان حسن

05:58 م 08/05/2026
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة

أجري جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفيا بالسفير عبداللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر وذلك للاطمئنان علي أحوال وجميع الترتيبات المتعلقة ببعثة فريق الزمالك الذي يستعد لخوض مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية غدٍ السبت أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة .

وطمأن سفير مصر بالجزائر ، وزير الرياضة عن احوال البعثة ، مؤكدا له أنها تحظي بإهتمام كامل من السفارة المصرية وأن هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها السفارة للجماهير المصرية التي من المتوقع حضورها للمباراة سواء من الجالية المصرية أو من جماهير الزمالك القادمة من مصر لحضور المباراة .

وتمني وزير الرياضة لنادي الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ، تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة بإستاد القاهرة الدولي وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية ، من أجل إسعاد الجماهير المصرية .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدٍ السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك الكونفيدرالية اتحاد العاصمة

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
