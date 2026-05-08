أجري جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفيا بالسفير عبداللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر وذلك للاطمئنان علي أحوال وجميع الترتيبات المتعلقة ببعثة فريق الزمالك الذي يستعد لخوض مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية غدٍ السبت أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة .

وطمأن سفير مصر بالجزائر ، وزير الرياضة عن احوال البعثة ، مؤكدا له أنها تحظي بإهتمام كامل من السفارة المصرية وأن هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها السفارة للجماهير المصرية التي من المتوقع حضورها للمباراة سواء من الجالية المصرية أو من جماهير الزمالك القادمة من مصر لحضور المباراة .

وتمني وزير الرياضة لنادي الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ، تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة بإستاد القاهرة الدولي وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية ، من أجل إسعاد الجماهير المصرية .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدٍ السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.