كمال علي: توني أوليفيرا أول من صعدني للفريق الأول بالأهلي.. وكنت أتمنى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت، في إطار منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يسعى لفك عقدة اتحاد العاصمة الجزائري

وستكون مباراة الغد هى المواجهة رقم 4 التي تجمع بين الفارس الأبيض واتحاد العاصمة الجزائري، في كافة البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 3 لقاءات من قبل.

وخلال 3 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن اتحاد العاصمة من الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى الزمالك 4 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

نتيجة مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأبيض واتحاد العاصمة، بفوز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، فيما حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة.

أقرأ أيضًا:

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري بسبب المونديال

الأعلى للإعلام يوافق على استثناء القنوات من ضوابط البرامج الرياضية لتغطية نهائي الكونفيدرالية



