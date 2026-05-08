الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري بسبب المونديال

كتب : رمضان حسن

05:33 م 08/05/2026
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي

يأمل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، في موافقة الجهاز الفني علي مشاركته في ختام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي" إن الشناوي تحدث مع عادل مصطفي المدرب المساعد في الجهاز الفني وطلب المشاركة ضد المصري من أجل ضمان المشاركة كحارس أساسي لمنتخب مصر الأول في مونديال 2026 الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح المصدر، أن الشناوي يري أن مشاركته في ختام مسابقة الدوري سيعزز من فرصة وقوفه كحارس أساسي في المونديال لاسيما بعد أن طلب منه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إقناع الأهلي بإشراكه في مباراة المصري.

ورغم أن مصطفي شوبير الذي يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، سيكون جاهزا من الناحية الطبية لمباراة المصري إلا أن الشناوي يأمل في العودة كحارس أساسي للفريق الأحمر.

الاهلي كاس العالم الشناوي

