الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

مصدر في اتحاد الكرة يكشف.. تحرك من الزمالك بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب : مصراوي

02:01 م 07/05/2026 تعديل في 02:02 م
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك
    الزمالك
    إصابات رباعي الزمالك
    الزمالك وسموحة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نادي نادي الزمالك، يطلب خلاله تعيين طاقم حكام أجانب لمباراته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو المقبل، في ختام مباريات الموسم الحالي، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التتويج باللقب.

ووفقًا لمصدر داخل الاتحاد، فإن خطاب الزمالك تضمن طلبًا رسميًا باستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، في ظل أهمية المواجهة وتأثيرها المباشر على حسم البطولة.

في المقابل، كشفت تقارير أن إدارة الزمالك كانت قد استقرت في وقت سابق على خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار وتقديم طلب رسمي للحكام الأجانب.

ممدوح عباس يتحمل تكاليف الحكم الأجنبي

وعلم موقع مصراوي أن تكلفة استقدام الطاقم التحكيمي الأجنبي ستتحملها إدارة النادي، بدعم من ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا بـ50 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
