علق معتمد جمال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على احتمالية معاناة لاعبي الفريق من الضغط الجماهيري، خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء غدا السبت، على ملعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟

قال معتمد جمال مدرب الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك مر بمواقف مشابهة وكان أخرها في نصف النهائي، ونستغل الحضور الجماهيري ونحوله لدوافع إيجابية للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد لإسعاد جماهير الزمالك قبل خوض لقاء العودة بالقاهرة".

واختتم: "هذه ليست المرة الأولى التي سيخوض فيها الزمالك مباريات على ستاد 5 يوليو، وهو يشبه ستاد القاهرة الدولي، وأرضية الملعب جيدة، وستساعدنا على تنفيذ خططنا وهو أمر جيد بالنسبة لنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية".

اقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو.. نجم منتخب مصر السابق يحتفل مع ولي العهد البريطاني

منافس صعب وإعداد نفسي.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري؟



