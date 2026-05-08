تزايدت معدلات بحث طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية حول موعد إعلان أرقام الجلوس، بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية المقرر بدؤها يوم 16 مايو 2026.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية سيتم إتاحتها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بتجهيزها إلكترونيًا.

ومن جابه، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على بيانات اللجان ومقار الامتحانات بسهولة.

