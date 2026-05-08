كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس الاستعداد للقاء المرتقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء غدا السبت، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

قال معتمد جمال، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "بدأ الفريق الاستعدادات فور وصولنا إلى الجزائر يوم الأربعاء، على الرغم من إرهاق اللاعبين، خاصة بعد خوض الزمالك مباراة في الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي، طوينا صفحة الدوري ونستعد الآن لمباراة الذهاب بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والفوز، والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب الأفريقي. تركيزنا منصب حالياً على هذه المباراة".

وأضاف: "يتمتع لاعبو الزمالك بروح معنوية عالية وحافز قوي للفوز في مباراة الذهاب. كما يضم الفريق لاعبين مخضرمين وعناصر ذات خبرة، هدفهم الفوز في المباراة التي سنخوضها في الجزائر وإسعاد الجماهير. لكن اتحاد الجزائر خصم قوي، وستكون المباراة صعبة. نحترم الفريق المنافس ونتابعه عن كثب".

وأوضح: "كانت استعدادات الزمالك قصيرة بسبب مشاركته في منافسات الدوري. اتحاد الجزائر فريق محترم وله جماهير محترمة. ستكون مباراة بين فريقين شقيقين، وأتمنى أن تسود الروح الرياضية في المباراة، كما كان الحال في مباراتي الزمالك ضد شباب بلوزداد في نصف النهائي".

واختتم معتمد جمال: "أتمنى أن تُلعب المباراة بطريقة مشرفة تعكس صورة إيجابية لكرة القدم العربية. الجانب الذهني عاملٌ بالغ الأهمية، والتركيز مطلوبٌ خلال المباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. نحن حريصون على إعداد اللاعبين نفسيًا وفنيًا لهذه المباراة. وقد طلبتُ منهم أيضًا نسيان مباريات الدوري المصري وعدم التفكير في أي شيء آخر سوى مواجهة اتحاد الجزائر".

