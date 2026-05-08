تواصل جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية فحص البلاغات المقدمة ضد البلوجر دنيا فؤاد، على خلفية اتهامها بجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان، حيث طلبت النيابة تقارير وبيانات تفصيلية من عدد من المستشفيات بشأن حالتها الطبية.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تركز خلال الفترة الحالية على مراجعة المستندات والتقارير الطبية المتداولة، للتأكد من مدى صحتها، بالإضافة إلى فحص ما إذا كانت المتهمة قد تلقت علاجًا فعليًا داخل بعض المستشفيات التي ذكرت أسماءها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تسعى جهات التحقيق إلى مراجعة كافة التقارير والأشعة والتحاليل المنسوبة إليها، مع مطابقة البيانات الواردة بها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، للوقوف على مدى صحة ادعاءات الإصابة بالمرض.

وطلبت جهات التحقيق كذلك الاطلاع على سجلات الدخول والخروج الخاصة بالمتهمة، وأي بروتوكولات علاج أو جلسات علاجية تم تسجيلها باسمها خلال الفترة الماضية، للتحقق من حقيقة تلقيها العلاج.

بداية الواقعة والبلاغات الرسمية

وتعود بداية القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، بعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية إليها بدافع إنساني، عقب ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات تحدثت خلالها عن إصابتها بمرض السرطان وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قدموا التبرعات لمساعدتها، قبل أن تتصاعد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة مرضها، ما دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر رسمية.

فحص التحويلات المالية والتبرعات

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جُمعت من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراجعة الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة بعمليات التحويل.

محامية المتبرعين تكشف تفاصيل البلاغات

من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي، محامية عدد من المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات المالية بدافع إنساني قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء للحفاظ على حقوق المتبرعين، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص من قبل الجهات المختصة.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعاطف عدد كبير من المتابعين مع دنيا فؤاد عقب ظهورها المتكرر وهي تتحدث عن معاناتها الصحية.

ومع تصاعد الأزمة، انقسمت الآراء بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقية ما تم تداوله، خاصة في ظل عدم وجود مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.

التحقيقات مستمرة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية المقدمة ضمن البلاغات، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود والمبلغين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المصادر أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص، ولم تصدر حتى الآن قرارات نهائية بشأن الاتهامات المتداولة، انتظارًا لاكتمال التحريات والتقارير الفنية والطبية المطلوبة.