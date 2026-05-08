"صورتهم بالموبايل".. سقوط 3 شباب عاكسوا طالبة وسبوها بشوارع الإسماعيلية

كتب : صابر المحلاوي

06:14 م 08/05/2026

المتهمون

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله طالبة تستغيث بعد تعرضها للمعاكسة والسب من جانب عدد من الشباب يستقلون دراجة نارية بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبسؤالها أكدت تعرضها للمعاكسة من جانب مجموعة من الشباب، قبل أن يعتدوا عليها لفظيًا أثناء قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم طلاب، ولأحدهم معلومات جنائية، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررين تصرفهم بأنه كان على سبيل “المزاح”، فيما تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

