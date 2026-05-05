عاد حسام البدري المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي من جديد لدائرة اهتمامات مسئولي النادي الأهلي تمهيدًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم المقبل في ظل الاستقرار علي إقالة الدرنماركي ييس توروب.

مصدر في الأهلي قال لـ"مصراوي" إن حسام البدري موجود بقوة علي طاولة مسئولي الأهلي وحظوظه أكبر من علي ماهر مدرب سيراميكا الحالي، حيث يحظى البدري بتأييد شديد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي يراه رجُل المرحلة المقبلة لما يتمتع من خبرات كبيرة في التدريب وقوة شخصية ستساعده علي النجاح.

وأضاف المصدر:" لكن ورغم تأييد الخطيب لفكرة تعيين البدري ونفس الحال لبعض أعضاء مجلس الإدارة لاسيما إذا فشل الأهلي في التأهل لبطولة دوري الأبطال الأفريقي في النسخة المقبلة، إلا أن ياسين منصور نائب رئيس النادي يري أن المدرب الأجنبي هو الأنسب للأهلي، ولا يمانع منصور أن يتحمّل من جيبه الخاص جزء من راتب مدرب أجنبي كبير يتم التعاقد معه.

وشدد المصدر علي أن هناك مساعي داخل الأهلي لإنهاء علاقة النادي مع توروب قبل يوم 30 يونيو المقبل وهو الموعد المحدد لنهاية موسمه الأول مع الفريق، حيث يريد مسئولي القلعة الحمراء فك الارتباط مع المدرب الدنماركي عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو في ختام الدوري مع إقناعه بالحصول علي 4 أشهر من راتبه.

وكان توروب قد أصر في جلسته مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ علي الاستمرار مع النادي علي الأقل لنهاية الموسم الحالي عقب الهزيمة من بيراميدز، رافضًَا فكرة الرحيل وهدد أيضا باللجوء للفيفا والحصول علي قيمة عقده كاملاً، لكن الأهلي عاد وطرح فكرة إنهاء ارتباطه بالنادي بعد مباراة المصري ومحاولة إقناعه بالحصول علي راتب 4 أشهر أي ( 640 ألف دولار).

