تحذير مهم من رئيس اتحاد بنوك مصر للعملاء لتجنب الاحتيال المصرفي

كتب : منال المصري

06:15 م 08/05/2026

محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

حذر محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصـر، المواطنين من محاولات الاحتيال المصرفي.

وأكد في بيان اليوم أن البنك لن يطلب نهائياً من أي عميل تحت أي ظرف الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق OTP، سواء عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى.

وشدد على عدم الاستجابة لأية اتصالات تدعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية أو مصرفية، أو تدعى تحديث البيانات أو تزعم ضرورة مشاركة البيانات أو تنفيذ تحويلات بحٌجة عدم توقف خدمات الإنستاباي أو الموبايل البنكي أو أى خدمات أخرى

