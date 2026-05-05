الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

"أين حمرة الخجل؟".. قناة الزمالك تفتح النار على العدل

كتب : محمد خيري

03:00 م 05/05/2026
    قناة الزمالك
    المنتج محمد العدل
    محمد العدل (1)
    محمد العدل (2)
    محمد العدل (3)
    محمد العدل (1)

اشتعلت الأجواء الإعلامية على خلفية الصراع المحتدم في الدوري المصري الممتاز، بعدما ردّ الإعلامي محمد عبدالجليل، مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، بقوة على تصريحات محمد العدل، الرئيس السابق لقناة الأهلي.

وكان العدل قد أثار جدلًا واسعًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألمح إلى وجود توجيه في مسابقة الدوري، مطالبًا نادي الزمالك ببدء الاحتفال باللقب مبكرًا، وموجهًا انتقادات حادة لمنظومة التحكيم.

رد ناري من قناة الزمالك

وجاء رد عبدالجليل حادًا خلال برنامجه "زملكاوي"، حيث قال: "أين حمرة الخجل؟ بلاش برقع الحياء يتم خلعه كده"، في إشارة واضحة لرفضه تلك التصريحات.

وأضاف: "احترامًا لعائلة العدل لن نتوسع في الرد، لأنها لها مكانة كبيرة، لكن ما يُقال لا يستحق التعليق عليه"، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تليق بحجم المنافسة الحالية.

الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري

وتقام مباريات الجولة قبل الأخيرة في توقيت واحد اليوم، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة، ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يصطدم الأهلي بـإنبي، في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة.

