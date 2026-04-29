عصام الحضري: زيزو لا يستحق الانضمام للمنتخب.. بيعمل أيه؟

شن عصام الحضري هجومًا حادًا على أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات عصام الحضري

وقال الحضري، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، إن زيزو لا يستحق التواجد ضمن صفوف منتخب مصر في الوقت الحالي، مشددًا على أن اللاعب لم يقدم ما يبرر انضمامه.

وأضاف: “في لاعيبة من الأهلي بتنضم للمنتخب لمجرد الأسماء، وده مش معيار عادل”، مؤكدًا أن الانضمام يجب أن يكون مبنيًا على الأداء والأرقام، مثل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وتابع: “زيزو بيروح المنتخب يعمل إيه؟ اللاعب اللي يستحق يكون عنده تأثير واضح داخل الملعب”.

وتأتي تصريحات الحضري في ظل تراجع نتائج الأهلي مؤخرًا، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة اللاعب دون بصمة مؤثرة.