الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

عصام الحضري: زيزو لا يستحق الانضمام للمنتخب.. بيعمل أيه؟

كتب : محمد خيري

04:12 م 29/04/2026

عصام الحضري

شن عصام الحضري هجومًا حادًا على أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات عصام الحضري

وقال الحضري، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، إن زيزو لا يستحق التواجد ضمن صفوف منتخب مصر في الوقت الحالي، مشددًا على أن اللاعب لم يقدم ما يبرر انضمامه.

وأضاف: “في لاعيبة من الأهلي بتنضم للمنتخب لمجرد الأسماء، وده مش معيار عادل”، مؤكدًا أن الانضمام يجب أن يكون مبنيًا على الأداء والأرقام، مثل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وتابع: “زيزو بيروح المنتخب يعمل إيه؟ اللاعب اللي يستحق يكون عنده تأثير واضح داخل الملعب”.

وتأتي تصريحات الحضري في ظل تراجع نتائج الأهلي مؤخرًا، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة اللاعب دون بصمة مؤثرة.

إتاحة التنقيب لمالك الأرض.. الحكومة تعدل لائحة التعدين وتحظر مناطق
إتاحة التنقيب لمالك الأرض.. الحكومة تعدل لائحة التعدين وتحظر مناطق
المصارع عبدالله حسونة يكشف لمصراوي كواليس الحركة الأسطورية في بطولة أفريقيا
المصارع عبدالله حسونة يكشف لمصراوي كواليس الحركة الأسطورية في بطولة أفريقيا
رسميًا.. نفاد تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري
رسميًا.. نفاد تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

"بتحبيه".. قصة أغنية طاردت عمرو دياب بسببها اتهامات بـ"السطو" على حق هاني
"بتحبيه".. قصة أغنية طاردت عمرو دياب بسببها اتهامات بـ"السطو" على حق هاني
بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟
بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

