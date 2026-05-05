هل يؤثر سموحة وإنبي وسيراميكا على هوية بطل الدوري؟

تدخل منافسات الدوري المصري الممتاز مراحلها الحاسمة، مع اشتعال الصراع على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات متعددة قد تحسم اللقب اليوم.

تلعب أندية الوسط مثل سموحة وإنبي وسيراميكا كليوباترا دورًا محوريًا في تحديد هوية بطل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، رغم ابتعادها عن المنافسة المباشرة على اللقب.

تأثير مباشر في صراع القمة

تأتي أهمية هذه الفرق من كونها تواجه ثلاثي القمة في توقيت حاسم، حيث يصطدم الزمالك بسموحة، ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الأهلي فريق إنبي، وهي مواجهات قد تُغير شكل المنافسة بالكامل.

وقد أظهرت نتائج الدور الثاني أن هذه الفرق قادرة على تعطيل الكبار:

-إنبي نجح في التعادل مع الزمالك وخسر من بيراميدز

-سيراميكا كليوباترا فرض التعادل على الأهلي ويواجه الزمالك وبيراميدز في أخر جولتين

-سموحة سبق وأن خسر من الأهلي، لكنه لا يزال عنصرًا مؤثرًا حيث يواجه الزمالك وبيراميدز في أخر جولتين.

مفتاح الحسم بيد "الفرق غير المنافسة"

السيناريو الوحيد لحسم اللقب في هذه الجولة يعتمد بشكل أساسي على نتائج هذه الفرق، إذ يحتاج الزمالك للفوز، مقابل خسارة بيراميدز أمام سيراميكا، وتعثر الأهلي أمام إنبي.

هذا يعني أن: أي نتيجة إيجابية لسيراميكا أمام بيراميدز قد تقرب الزمالك من اللقب .. أي مفاجأة من إنبي أمام الأهلي قد تنهي آمال الأحمر .. أي تعثر للزمالك أمام سموحة سيعيد الصراع بالكامل.

الكلمة الأخيرة لم تُحسم بعد

ورغم أن الزمالك يمتلك أفضلية الصدارة، فإن مصير اللقب لا يتوقف عليه وحده، بل يرتبط بشكل كبير بأداء هذه الفرق، في سباق التتويج.

في النهاية، تؤكد معطيات الجولتين الأخيرتين أن الفرق غير المنافسة قد تكون العامل الحاسم في تحديد بطل الدوري، في موسم استثنائي تتشابك فيه الحسابات حتى اللحظات الأخيرة.