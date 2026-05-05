ضبط صانعتي محتوى نشرتا فيديوهات غير لائقة

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعتَي محتوى بمحافظة الجيزة، لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق، وأداء حركات استعراضية تحت زعم القيام بأعمال منزلية.

رصد نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق، مع أداء حركات استعراضية تحت زعم القيام بأعمال منزلية، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط المتهمتين والتحفظ على الهواتف

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (إحداهما لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما.

اعتراف بنشر المحتوى لتحقيق الربح

وبمواجهتهما، أقرتا بنشر المقاطع عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.