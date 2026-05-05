إعلان

ضبط صانعتي محتوى نشرتا فيديوهات غير لائقة لزيادة المشاهدات

كتب : علاء عمران

03:00 م 05/05/2026 تعديل في 03:02 م

ضبط صانعتي محتوى نشرتا فيديوهات غير لائقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعتَي محتوى بمحافظة الجيزة، لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق، وأداء حركات استعراضية تحت زعم القيام بأعمال منزلية.

رصد نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق، مع أداء حركات استعراضية تحت زعم القيام بأعمال منزلية، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط المتهمتين والتحفظ على الهواتف

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (إحداهما لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما.

اعتراف بنشر المحتوى لتحقيق الربح

وبمواجهتهما، أقرتا بنشر المقاطع عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعات محتوى الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
شئون عربية و دولية

يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
الأزهر

الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
حوادث وقضايا

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز