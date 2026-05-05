مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح القائمة التي ستتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يونيو المقبل وتستضيفها كندا، المكسيك، أمريكا.

ويشارك منتخب مصر في مونديال 2026، في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن ملامح قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مهند لاشين - امام عاشور - مروان عطية - احمد سيد زيزو - تريزيجيه - محمد شحاتة.

خط الهجوم: عمر مرموش - ابراهيم عادل - محمد صلاح - هيثم حسن - مصطفى محمد - ناصر منسي.

وأوضح المصدر أن حسام حسن سيختار ثلاث لاعبين من الأسماء التالية لإكمال قائمته بالمونديال: أحمد نبيل كوكا، كريم حافظ، خالد صبحي، محمود صابر، محمد إسماعيل، صلاح محسن، أحمد عيد.

