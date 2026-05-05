الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

مصدر يكشف لمصراوي ملامح قائمة مصر في كأس العالم 2026

كتب : مصراوي

12:20 ص 05/05/2026
استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح القائمة التي ستتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يونيو المقبل وتستضيفها كندا، المكسيك، أمريكا.

ويشارك منتخب مصر في مونديال 2026، في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن ملامح قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مهند لاشين - امام عاشور - مروان عطية - احمد سيد زيزو - تريزيجيه - محمد شحاتة.

خط الهجوم: عمر مرموش - ابراهيم عادل - محمد صلاح - هيثم حسن - مصطفى محمد - ناصر منسي.

وأوضح المصدر أن حسام حسن سيختار ثلاث لاعبين من الأسماء التالية لإكمال قائمته بالمونديال: أحمد نبيل كوكا، كريم حافظ، خالد صبحي، محمود صابر، محمد إسماعيل، صلاح محسن، أحمد عيد.

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
