سجل وصنع.. ماذا قدم محمود كهربا في مبارياته السابقة أمام الأهلي؟

كتب : يوسف محمد

01:58 م 05/05/2026 تعديل في 02:16 م
سيكون محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم إنبي، على موعد مع مواجهة خاصة، حينما يلاقي فريقه السابق الأهلي اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5 مايو الجاري إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

وانضم محمود كهربا لفريق إنبي، في يناير الماضي 2025، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي.

أرقام محمود كهربا في مواجهاته السابقة أمام الأهلي

وخاض صاحب الـ32 عاما، العديد من المواجهات أمام النادي الأهلي من قبل، سواء بقميص إنبي الذي بدأ مشواره الكروي بداخله، أو بقميص نادي الزمالك، الذي لعب في صفوفه أيضًا.

وشارك كهربا في 9 مباريات من قبل أمام النادي الأهلي، حيث لعب 4 لقاءات بقميص إنبي، فيما خاض 5 مباريات أمام الأحمر بقميص نادي الزمالك.

وخلال 9 مواجهات خاضها كهربا أمام الأهلي، حقق الفوز في مباراتين فقط، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا في مرمى النادي الأهلي هدف وحيد وصنع مثله.

أرقام كهربا مع النادي الأهلي

وشارك كهربا مع النادي الأهلي، خلال الفترة التي تواجد بها مع الفريق، في 144 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 48 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

قرار من الجنح بشأن استئناف المتهمين بقضية السباح يوسف على أحكام حبسهم
